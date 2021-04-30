«Барселона» подаст аппеляцию на дисквалификацию Кумана

«Барселона» подаст аппеляцию на двухматчевую дисквалификацию главного тренера Роналда Кумана за высказывание в адрес резервного судьи по ходу матча чемпионата Испании против «Гранады». Об этом сообщает пресс-служба каталонцев.

Главный судья встречи Пабло Фуэртес удалил нидерландского специалиста в концовке игры за фразу «Ну и тип», адресованную четвертому арбитру.

Напомним, что каталонская команда уступила «Гранаде» со счетом 1:2 и упустила возможность подняться на первую строчку в турнирной таблице Ла Лиги.

Если аппеляцию будет отклонена, то Куман не сможет руководить своей командой в матчах против «Валенсии» и мадридского «Атлетико».

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) поддержал акцию Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и принял решение бойкотировать социальные сети на ближайшую неделю.