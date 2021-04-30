«Четыре гола еще надо забить»: чемпион мира высоко оценил игру Мичкова на ЮЧМ

Нападающий юниорской сборной России по хоккею Матвей Мичков отправил четыре шайбы в ворота национальной команды Германии. Двукратный чемпион мира и Европы, серебряный призер Олимпиады-1998 Сергей Немчинов высоко оценил уровень 16-летнего хоккеиста.

«Матвея Мичкова я хорошо знаю, видел его в «Сириусе», когда он выступал на первенстве регионов — там он становился лучшим бомбардиром и признавался лучшим игроком турнира. Матвей — очень талантливый парень, очень техничный. Это один из лидеров нашей сборной, он результативно играет на чемпионате мира. Нисколько не умаляя достоинств немцев, четыре гола еще надо забить — это не просто так. И Матвей обладает мастерством, чтобы это сделать», — сказал Немчинов «Газете.Ru».

Россия разгромила немцев со счетом 6:1. Мичков благодаря покеру в ворота Германии был признан лучшим игроком дня на турнире. В общей сложности он забросил шесть шайб в трех матчах.

Наша команда уже обеспечила себе выход в плей-офф, но ей еще предстоит провести один матч на групповом этапе — против Чехии. Эта игра состоится в ночь на 2 мая и начнется в полночь по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Немчинов назвал победу России над Германией на ЮЧМ закономерной.