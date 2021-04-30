Футболист «Ювентуса» Роналду попросил агента найти ему новый клуб
Футболист туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду попросил своего агента Жорже Мендеша найти ему новый клуб, передает Football Italia.
Отмечается, что Роналду расстроился из-за того, что «старая синьора» вылетела из Лиги чемпионов, уступив в 1/8 финала по сумме двух матчей португальскому «Порту».
Напомним, игрок не может отличиться с 7 апреля, когда он забил мяч в ворота «Наполи», что повлекло волну критики в его адрес.
Роналду перешел в «Ювентус» из мадридского «Реала» в 2018 году. В составе команды он стал двукратным чемпионом Италии. В нынешнем сезоне португальский форвард принял участие в 29 матчах в чемпионате Италии. В его активе 25 мячей и три результативные передачи. Действующий контракт нападающего рассчитан до лета 2022 года.
Также португалец играл за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. В составе клуба португалец трижды стал чемпионом Англии, завоевал Кубок и Суперкубок страны, два Кубка лиги, а также выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.
В турнирной таблице Серии А «Ювентус» занимает четвертое место, набрав 66 очков.
Ранее сообщалось о том, что Роналду хочет перейти в «ПСЖ» или «Манчестер Юнайтед».