Газизов отреагировал на слитую информацию о его зарплате в «Спартаке»

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов отреагировал на слитую информацию о его зарплате в столичной команде, передает «Чемпионат.com».

«Обратитесь в BlackMirror. Они же все знают. Они сливают, пусть они и ответят», — сказал Газизов.

Напомним, Telegram-канал BlackMirror опубликовал информацию, согласно которой Газизов зарабатывал в «Спартаке» 7,66 млн рублей в месяц.

Газизов был назначен на пост генерального директора красно-белых летом 2020 года. Через несколько месяцев он покинул команду, заняв аналогичную должность в «Уфе».

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает третью строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 50 очков за три тура до финиша чемпионата. В следующем туре подопечные Доменико Тедеско сыграют против тульского «Арсенала». Встреча состоится 3 мая. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

Ранее в «Спартаке» отреагировали на слитую в интернет зарплатную ведомость Газизова.