В Госдуме не исключили, что российские спортсмены могут начать массово менять гражданство

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Депутат Государственной Думы Российской Федерации Игорь Лебедев считает, что российские спортсмены могут начать массово менять гражданство из-за того, что посольство США в России прекратило выдачу виз, передает «Чемпионат.com».

«Не исключаю, что некоторые спортсмены пойдут по пути смены гражданства. Это обезопасит их от санкций со стороны WADA и облегчит вопрос попадания на соревновании в Америку», — сказал Лебедев.

Также Лебедев выразил неуверенность в том, что спортсмены хотят пропускать какие-то соревнования, которые проходят в их стране, из-за политических разногласий.

«Жаль, что при принятии определенных решений забывают о нуждах простых граждан», — добавил он.

Ранее сборная России по хоккею согласовала форму для чемпионата мира 2021 года.