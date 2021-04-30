Стала известна зарплата Шамиля Газизова в «Спартаке»

Telegram-каналBlackMirror опубликовал данные о зарплате Шамиля Газизова, когда он был генеральным директором московского «Спартака».

Из справки, которая подтверждает его доход, видно, что он зарабатывал 7,66 млн рублей в месяц.

Газизов был назначен на пост генерального директора красно-белых летом 2020 года. Через несколько месяцев он покинул команду, заняв аналогичную должность в «Уфе».

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает третью строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 50 очков за три тура до финиша чемпионата. В следующем туре подопечные Доменико Тедеско сыграют против тульского «Арсенала». Встреча состоится 3 мая. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

Ранее В сети оказалось письмо, в котором спутница владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова выступила с претензиями к одному из руководителей клуба. Вероятно, речь идет о занимавшем пост генерального директора красно-белых с июля по декабрь 2020 года Шамиле Газизове.