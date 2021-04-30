Сборная России по хоккею согласовала форму для ЧМ 2021 года

Сборная России по хоккею согласовала форму для чемпионата мира 2021 года, который пройдет в Риге, передает ТАСС.

«Мы согласовали форму. На ней будет использован логотип Олимпийского комитета России — пламя и олимпийские кольца. Этими кольцами мы подчеркиваем, что мы действующие олимпийские чемпионы», — сказал первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

Напомним, что 28 апреля подопечные Валерия Брагина вылетят в Швейцарию, где начнут подготовительный сбор для участия в предстоящем мировом первенстве, которое состоится в Латвии. На групповом этапе россияне сыграют с национальными сборными Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Белоруссии и Великобритании. Турнир пройдет с 21 мая по 6 июня.

Российские атлеты имеют право выступать на международных соревнованиях только в нейтральном статусе, запрещено использование национальной символики, в том числе фала и гимна. Такое решение было принято Всемирным антидопинговым агентством (WADA), изначально срок наказания составлял четыре года, однако Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил его до двух лет.

Ранее сообщалось о том, что в 1/4 финала юниорского чемпионата мира по хоккею сыграют Белоруссия, США, Россия, Швеция, Швейцария, Чехия, Финляндия и Канада..