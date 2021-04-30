Экс-хоккеист Бадюков лестно отозвался об игре Мичкова на ЮЧМ
Бывший хоккеист Алексей Бадюков лестно отозвался об игре Матвея Мичкова на юниорском чемпионате мира, передает »Чемпонат.com».
«Хочу отметить Мичкова, который разрывает. Можно говорить и про нового Овечкина. Боюсь сглазить, но судя по его спортивному характеру, это один из лучших игроков атакующего плана в будущем», — сказал Бадюков.
Напомним, Мичков забросил четыре шайбы в ворота сборной Германии. Россияне победили со счетом 6:1. Также в составе сборной России отличились Данила Юров и Илья Квочко. Единственный гол Германии оформил Коннор Корте.
Мичков набрал на турнире семь очков (6+1).
Россия набрала 6 очков и возглавила группу В. В первых двух турах сборная России обыграла команду США со счетом 7:6 в овертайме, а также потерпела поражение от сверстников из Финляндии в серии послематчевых буллитов.
В следующем матче россияне сыграют со сверстниками из Чехии. Встреча начнется 2 мая в 0.00 по московскому времени.
В последний раз сборная России выиграла юниорский чемпионат мира в 2007 году, обыграв в финале сборную Соединенных Штатов Америки (6:5).
Ранее Мичков был признан игроком дня на юниорском чемпионате мира.