Советник Федуна Камоцци покинул «Спартак»

Советник владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци покинул клуб, передает «РБ Спорт».

«Я сказал о Федуну о своем решении. Пожелал удачи в концовке сезона и в грядущих сезонах. Очень надеюсь, что на 100-летие клуба удастся завоевать чемпионство. Могу помочь им в будущем, но другим способом», — сказал Камоцци.

Также Камоцци отметил, что принял это решение из-за закрытых границ с Россией.

«Когда их откроют, я бы хотел приехать в Москву, попрощаться лично, выразить благодарность», — добавил Камоцци.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает третью строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 50 очков за три тура до финиша чемпионата. В следующем туре подопечные Доменико Тедеско сыграют против тульского «Арсенала». Встреча состоится 3 мая. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

Ранее директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов высказался о возможном назначении Роберто Де Дзерби на должность главного тренера по окончании нынешнего сезона.