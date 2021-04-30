Романцев высоко оценил работу Черчсеова на посту сборной России

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев высоко оценил работу Станислава Черчесова на посту наставника национальной команды, передает «Спорт-Экспресс».

«Для сборной он тот тренер, который ей сегодня нужен, – крепкий, уверенный в себе и в футболистах. Что Станислав и доказал на чемпионате мира.

Надеюсь, что на предстоящем Евро мы увидим такую же боевую, нацеленную только на победу команду с умеющим держать удар тренером», — заявил Романцев.

На предстоящем чемпионате Европы, который должен был состояться летом 2020 года, однако был перенесен из-за пандемии коронавирусной инфекции, сборная России сразится с Бельгией, Данией и Финляндией.

На домашнем чемпионате мира — 2018 национальная команда дошла до четвертьфинала, где уступила будущему вице-чемпиону — сборной Хорватии — в серии послематчевых пенальти.

Ранее сообщалось, что председатель Госдумы Вячеслав Володин отправил сборной России и главному тренеру Станиславу Черчесову почетную грамоту и специальную медаль «За высокие спортивные достижения на чемпионате мира по футболу 2018 года».