Сульшер поделился мнением о разгроме «Ромы»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер поделился мнением об итоге первого матча полуфинального противостояния Лиги Европы с итальянской «Ромой», передает «Би-би-си».

Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу подопечных Сульшера. Примечательно, что после первого тайма английский клуб уступал со счетом 1:2.

«Мне не кажется, что работа завершена, но мы хорошо потрудились. Мы сыграли хорошо, но знаем, что соперник силен. Он забил нам два гола после двух моментов, которые мы ему дали. Против «Аякса» у «Ромы» тоже моментов было немного», — заявил специалист.

В следующем туре чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ливерпулем» 2 мая, а 6 числа проведет ответный поединок с «Ромой» в Лиге Европы.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» на своем поле одержал победу над итальянской «Ромой» в первом полуфинальном матче Лиги Европы. Встреча, которая состоялась на английском стадионе «Олд Траффорд», завершилась со счетом 6:2 в пользу «Красных дьяволов».