В Ирландии недовольны допуском россиян на Олимпийские игры

Генеральный директор Sport Ireland, руководящего органа спорта в Ирландии, Джон Трейси выразил недовольство тем фактом, что российские спортсмены смогут принять участие в Олимпийских играх — 2020, передает RTE.

Российские атлеты имеют право выступать на международных соревнованиях только в нейтральном статусе, запрещено использование национальной символики, в том числе фала и гимна. Такое решение было принято Всемирным антидопинговым агентством (WADA), изначально срок наказания составлял четыре года, однако Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил его до двух лет.

«Они там, у них будет реальное присутствие. Я думаю, что это печально. Для них не было никаких серьезных последствий. Изменения произойдут, только если есть последствия. Это разочаровывает и на самом деле грустно», — заявил Трейси.

Летние Игры-2020 пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Соревнования были перенесены с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. В связи с угрозой распространения заболевания было принято решение провести олимпийские соревнования без иностранных зрителей.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК), Международный паралимпийский комитет (МПК), оргкомитет «Токио-2020», правительство Японии и столичные власти согласовали ряд мер по борьбе с распространением коронавируса во время соревнований.