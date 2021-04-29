Передача Свечникова помогла «Каролине» переиграть «Детройт»

»Каролина Харрикейнз» обыграла «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Харрикейнз».

Российский нападающий победившей команды Андрей Свечников смог отличиться в этом матче и набрать одно очко — он выступил в роли ассистента вместе с Себастьяном Ахо для Теуво Терявайнена, который забросил третью шайбу «Каролины» в этом матче.

Ранее сообщалось, что российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не поможет своей команде в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Питтсбург Пингвинз». Об этом сообщил обозреватель сайта НХЛ Том Гулитти, сославшись на слова главного тренера «столичных» Питера Лавиолетта.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Каролина Харрикейнз» — «Детройт Ред Уингз» — 3:1

1:0 — Шей (Ахо, Терявяйнен), 24:40;

2:0 — Фёгеле (Песке), 33:29;

2:1 — Врана, 37:31;

3:1 — Терявяйнен (Ахо, Свечников), 49:48;