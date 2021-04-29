Жена Кокорина регулярно обращается за помощью к психологу

Супруга нападающего итальянской «Фиорентины» Александра Кокорина Дарья Валитова призналась, что регулярно посещает психолога. Об этом она сообщила у себя в Instagram Stories, отвечая на вопросы подписчиков. По словам девушки, к психологу она ходит один-два раза в неделю.

Дарья Валитова состоит в отношениях с Александром Кокориным с 2014 года. В 2017 году у пары родился сын, которому дали имя Майкл.

Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года. В клуб из Флоренции форвард перешел из московского «Спартака», которому «фиалки» заплатят €4,5 млн за трансфер. В составе своей новой команде Кокорин провел три неполных матча и результативными действиями не отметился. На поле футболист не появлялся с 3 марта в связи с мышечной травмой, которую он получил в игре 25-го тура Серии А с «Ромой» (1:2). С тех пор Кокорин пропустил восемь матчей чемпионата Италии, в турнирной таблице которого «Фиорентина» занимает 14-ю строчку.