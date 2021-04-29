Обвинившая Роналду в изнасиловании модель потребовала многомиллионную компенсацию

Бывшая американская модель Кэтрин Майорга, которая ранее обвинила капитана сборной Португалии по футболу и нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду в изнасиловании, выступила с новыми требованиями по данному делу. Как утверждает Mirror, американка намерена добиться многомиллионной компенсации морального ущерба от Роналду.

По информации источника, модель запросила в общей сумме £56 млн, которые, по ее мнению, должны компенсировать американке «боль и страдания», пережитые ею, а также в виде иных расходов, составивших в том числе выплаты на судебное разбирательство.

Впервые о якобы произошедшем акте изнасилования Майорга сообщила в 2018 году. По ее словам, инцидент произошел еще в 2009 году, а позже Роналду заплатил ей несколько сотен тысяч долларов за неразглашение подробностей произошедшего. Сам футболист акт передачи денег модели признал, однако отверг обвинения в изнасиловании. В июле 2019 года прокуратура Лас-Вегаса сняла с него подозрения по этому делу, несмотря на то, что Майорга выступала с новыми обвинениями.