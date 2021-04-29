Дюков: Гинер выдвинулся в Исполком РФС по моей просьбе

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал слухи о возможном переходе президента ЦСКА Евгения Гинера на работу в «Крылья Советов» и его выдвижении в исполком организации.

«Что касается его выдвижения в исполком, то могу сказать, что он выдвинулся в исполком по моей просьбе. Это говорит о моем доверии к нему. За остальным вам будет правильнее обратиться к Евгению Ленноровичу», — сказал Дюков после заседания Исполкома РФС.

Также президент РФС сообщил об изменениях в регламенте организации, касающихся ситуаций с потерей клубами профессионального статуса.

«Внесли изменения в регламент РФС. Приняли решение об ужесточении ответственности в отношении лиц, которые участвуют в управлении клубами в случае утраты клубами профессионального статуса. Это предполагает пожизненный запрет на участие в футбольной деятельности», — сказал Дюков.

Ранее сообщалось, что РФС вводит пожизненную дисквалификацию за доведение клубов до банкротства.