В Госдуму внесут законопроект о борьбе с договорными матчами и коррупцией в спорте

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев сообщил, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу министерства спорта, направленную на борьбу с договорными матчами и коррупцией в спорте.

«Предлагаемые нормы расширяют понятие противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. В частности, проектом определяется содержание «конфликта интересов в сфере физической культуры и спорта» и «инсайдерской информации в сфере физической культуры и спорта», – рассказал Груздев РИА «Новости» .

Уточняется, что законопроект расширит понятие противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Помимо подкупа спортсменов, судей и тренеров, таковым будет считаться использование инсайдерской информации и непринятие мер по предотвращению конфликта интересов.

Скоро законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы.

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