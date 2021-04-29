Агент Толчинского: игроки «Авангарда» на тот момент уже нормально попили из Кубка
Агент нападающего омского «Авангарда» Сергея Толчинского Шуми Бабаев прокомментировал поведение форварда, который после решающего матча за Кубок Гагарина кричал оскорбительные кричалки в адрес своего бывшего клуба ЦСКА.
Видео опубликовано в телеграм-каналеУспей Поймать (news).
«Все игроки уже были в разгоряченном состоянии, это эмоции. Понятно, что они уже нормально попили из Кубка, плюс выплеск эмоций. Конечно, какая-то обида, наверное, у него присутствует, что его не оставили в ЦСКА, но жизнь продолжается — он взял трофей с другой командой. Ничего такого тут нет. Нужно понимать состояние парня и не делать из этого проблему», — сказал Бабаев Чемпионату».
Толчинский — воспитанник ЦСКА. Он выступал в составе московского клуба с 2018 по 2020 год.
Шестая встреча финальной серии против московского ЦСКА завершилась со счетом 1:0 в пользу омичей. Единственную шайбу c передачи Оливера Каски забросил Сергей Толчинский. Форвард отметился точным броском за 32 секунды до конца первого периода. Также Толчинский был признан самым ценным хоккеистом Кубка Гагарина, набрав 20 (6+14) очков в 24 встречах плей-офф КХЛ.
На пути к финалу омичи обыграли екатеринбургский «Автомобилист», магнитогорский «Металлург» и казанский «Ак Барс».
«Авангард» выиграл Кубок Гагарина впервые в своей истории. В сезоне-2003/04 «ястребы» стали чемпионами России, обыграв в финальной серии магнитогорский «Металлург».
Ранее сообщалось, что Толчинский оскорбил свой бывший клуб ЦСКА после победы в Кубке Гагарина.