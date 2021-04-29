«Спартак» заинтересовался полузащитником «Бенфики» Шикинью

Полузащитник «Бенфики» Шикинью попал в сферу интересов московского «Спартака». Об этом сообщает португальское издание A Bola.

По информации источника издания, главный тренер португальского клуба Жоржи Жезуш не заинтересован в футболисте, поэтому предложение о покупке игрока от красно-белых будет руководством клуба рассмотрено благосклонно.

В нынешнем сезоне 25-летний Шикинью сыграл 23 матча, забил четыре гола и отдал одну голевую передачу. За весь сезон он провел лишь один полный матч. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в €6 млн.

Руководитель департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов не стал комментировать возможный интерес клуба к 25-летнему хавбеку.

«Я неоднократно говорил, что все трансферы будут обсуждаться только после прихода нового главного тренера», — сказал Фетисов «Спорт-Экспрессу».

«Спартак» набрал 50 очков, занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ и продолжает бороться с «Локомотивом» за путевку в Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что КДК РФС отказал «Спартаку» в отмене желтых карточек Айртону и Максименко.