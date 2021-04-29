Губерниев прокомментировал участие Вяльбе в выборах в Госдуму

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал новость о том, что президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе примет участие в выборах в Госдуму от партии «Единая Россия».

«Если жителям Ивановской области по-настоящему дорог регион, в котором они живут, то, конечно, ее не выберут. Надо исходить из того, какую пользу может принести каждый человек. Давайте будем честными: какое отношение имеет Елена Валерьевна к Ивановской области? Никакого. Мне кажется, в данном случае забота о родном государства где-то в глубине души. Думаю, здесь преследуются какие-то личные интересы: возможная неприкосновенность и так далее», — сказал Губерниев в интервью Sport24.

Вяльбе будет участвовать в праймериз в Ивановской области с 24 по 30 мая. Итоги будут подведены 1 июня, а очередные выборы в Госдуму России состоятся 19 сентября 2021 года.

Вяльбе является трехкратной олимпийской чемпионкой, также она 14 раз выигрывала золото чемпионатов мира. Пост президента Федерации лыжных гонок России она занимает с 17 июня 2010 года.

Вяльбе и Губерниев конфликтуют уже давно. Ранее трехкратная олимпийская чемпионка рассказала, с чего начался ее конфликт с журналистом. По словам Вяльбе, несколько лет назад во время программы «На лыжи» ее спросили о том, хочет ли она видеть передачу о лыжных гонках с Губерниевым в роли ведущего. Глава ФЛГР ответила отрицательно, после чего, как заявляет Вяльбе, Губерниев обиделся и начал оскорблять ее.

Ранее сообщалось, что Вяльбе решила участвовать в выборах в Госдуму от «Единой России».