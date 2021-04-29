Неймар может вернуться в «Барселону»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар все-таки рассматривает возможность вернуться в «Барселону», сообщает Mundo Deportivo, несмотря на недавние заявления, что счастлив в клубе и близок к подписанию нового контракта. Об этом сообщает Mundo Deportivo

По данным источника, одной из причин является тот факт, что Неймар хочет вновь играть в одной команде с Лионелем Месси. Правда, у каталонского клуба другие приоритеты. В первую очередь «Барселона» намерена рассмотреть возможность приобрести у дортмундской «Боруссии» форварда Эрлинга Холанда.

Неймар перешел в «ПСЖ» за €222 млн. В текущем чемпионате Франции нападающий принял участие в 14 матчах, в которых забил шесть мячей и отдал три результативные передачи.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Неймар принял участие в восьми матчах, в которых забил шесть мячей и отдал две результативные передачи. Он занимает третье место в списке лучших игроков турнира по системе «гол+пас».

Ранее сообщалось, что Неймар рассказал, что переговоры с «ПСЖ» о продлении контракта почти завершены.