Глава ИИХФ Фазель назвал Хартли великим тренером

Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель прокомментироваал победу омского «Авангарда» в финале Кубка Гагарина. Его слова передает ТАСС.

«Я удивлен и рад победе «Авангарда». Омск — хоккейный город, вскоре там появится новая арена и местные болельщики смогут вновь наблюдать за играми своих любимцев.

И надо отметить Боба Хартли. Он — великий тренер, и ему это удалось доказать», — заявил функционер.

Шестая встреча финальной серии против московского ЦСКА завершилась со счетом 1:0 в пользу омичей. Единственную шайбу c передачи Оливера Каски забросил Сергей Толчинский. Он отметился точным броском за 32 секунды до конца первого периода.

На пути к финалу омичи обыграли екатеринбургский «Автомобилист», магнитогорский «Металлург» и казанский «Ак Барс».

«Авангард» впервые стал обладателем Кубка Гагарина. В сезоне-2003/04 «ястребы» стали чемпионами России, обыграв в финальной серии магнитогорский «Металлург».

Ранее «Авангард» показал видео из победной раздевалки.