«Ман Сити» одержал десятую победу в текущем розыгрыше Лиги чемпионов

Английский «Манчестер Сити» одержал волевую победу над «ПСЖ» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

В составе парижан отличился Маркиньос. Он отправил мяч в сетку на 15-й минуте матча. Через 20 минут после перерыва Кевин Де Брейне сравнял счет. А на 71-й минуте Рияд Марез вывел «горожан» вперед.

По данным портала Squawka Football, подопечные Хосепа Гвардиолы одержали десятую победу в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Данный результат является лучшим для британских клубов за последние 17 лет.

Отметим, что единственной игрой, где манкунианцам не удалось победить, стала встреча против «Порту» на групповом этапе.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Манчестер Сити» занимает первое место, набрав 77 очков. В следующем матче подопечные Хосепа Гвардиолы сыграют с «Кристал Пэлас». Встреча состоится 1 мая.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее «Реал» и «Челси» сыграли вничью в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.