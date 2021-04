Английский «Манчестер Сити» одержал волевую победу над «ПСЖ» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

В составе парижан отличился Маркиньос. Он отправил мяч в сетку на 15-й минуте матча. Через 20 минут после перерыва Кевин Де Брейне сравнял счет. А на 71-й минуте Рияд Марез вывел «горожан» вперед.

По данным портала Opta, французский нападающий Килиан Мбаппе не нанес ни одного удара в створ ворот «Манчестер Сити».

22-летний форвард впервые не смог ни разу пробить в створ в еврокубковый встрече, имея на это 90 минут игрового времени,

В турнирной таблице чемпионата Англии «Манчестер Сити» занимает первое место, набрав 77 очков. В следующем матче подопечные Хосепа Гвардиолы сыграют с «Кристал Пэлас». Встреча состоится 1 мая.

В Лиге 1 парижане занимают вторую строчку, имея в активе 72 балла. 1 мая «ПСЖ» встретиться на своем поле с «Лансом».

