«ПСЖ» один раз ударил в створ ворот «Ман Сити» во втором тайме игры ЛЧ
Английский «Манчестер Сити» одержал волевую победу над «ПСЖ» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.
В составе парижан отличился Маркиньос. Он отправил мяч в сетку на 15-й минуте матча. Через 20 минут после перерыва Кевин Де Брейне сравнял счет. А на 71-й минуте Рияд Марез вывел «горожан» вперед.
По данным портала Opta, столичный коллектив всего один раз ударил в створ ворот оппонентов во втором тайме. Данный показатель является худшим для подопечных Маурисио Почеттино за последние пять лет.
Последний раз «ПСЖ» нанес один удар в створ в апреле 2016 года в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Занятно, что и в той игре парижанам противостоял «Манчестер Сити».
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.
Ранее «Реал» и «Челси» сыграли вничью в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.