«ПСЖ» один раз ударил в створ ворот «Ман Сити» во втором тайме игры ЛЧ

Английский «Манчестер Сити» одержал волевую победу над «ПСЖ» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

В составе парижан отличился Маркиньос. Он отправил мяч в сетку на 15-й минуте матча. Через 20 минут после перерыва Кевин Де Брейне сравнял счет. А на 71-й минуте Рияд Марез вывел «горожан» вперед.

По данным портала Opta, столичный коллектив всего один раз ударил в створ ворот оппонентов во втором тайме. Данный показатель является худшим для подопечных Маурисио Почеттино за последние пять лет.

Последний раз «ПСЖ» нанес один удар в створ в апреле 2016 года в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Занятно, что и в той игре парижанам противостоял «Манчестер Сити».

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее «Реал» и «Челси» сыграли вничью в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.