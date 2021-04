Английские клубы всегда проходили дальше в ЛЧ после первой гостевой победы

Английский «Манчестер Сити» одержал волевую победу над «ПСЖ» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

В составе парижан отличился Маркиньос. Он отправил мяч в сетку на 15-й минуте матча. Через 20 минут после перерыва Кевин Де Брейне сравнял счет. А на 71-й минуте Рияд Марез вывел «горожан» вперед.

По данным Opta, английские клубы в 47 случаях из 47 проходили в следующий раунд Лиги чемпионов / Кубка чемпионов после первой победы в гостевом матче.

Напомним, что ответная встреча между этими командами состоится 4 мая на стадионе «Этихад» в Манчестере.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Манчестер Сити» занимает первое место, набрав 77 очков.

В Лиге 1 парижане занимают вторую строчку, имея в активе 72 балла.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее «Реал» и «Челси» сыграли вничью в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

47 - In the history of the European Cup/UEFA Champions League, there have been 47 instances before tonight of an English side winning the first leg of a two-legged knockout tie away from home, and on all 47 occasions the English side has progressed. Legwork. #UCL pic.twitter.com/QtWjT41QK8