Хоккеист Капризов рассказал о возможном продлении контракта с «Миннесотой»

Россиянин Кирилл Капризов рассказал о возможном продлении контракта с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд», передает «Матч ТВ».

«У меня есть контракт, и я зациклен только на нем. Потому что я не любитель загадывать далеко. Есть определенный сезон, и я стараюсь сначала его отыграть, а потом уже думать о будущем», — сказал Капризов.

В текущем сезоне НХЛ Капризов провел 47 матчей, набрав 41 очко (22+19). Стоит отметить, что россиянин является одним из главных претендентов на «Колдер Трофи» — приз, который вручается лучшему новичку турнира.

Также Капризов выступал за новокузнецкий «Металлург», уфимский «Салават Юлаев» и московский ЦСКА. В 2018 году форвард забросил решающую шайбу в финале Олимпийских игр против национальной команды Германии (4:3 ОТ).

Ранее шайба Капризова помогла «Миннесоте» победить «Сан-Хосе».