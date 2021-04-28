Третьяк высказался о поражении России от Финляндии на ЮЧМ

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался о поражении сборной России от национальной команды Финляндии на юниорском чемпионате мира, передает ТАСС.

Встреча прошла во Фриско на стадионе «Комерика центр» в присутствии 806 зрителей и завершилась победой номинальных хозяев в серии послематчевых бросков с результатом 4:3. При этом финская команда смогла перевести игру в овертайм за три минуты до конца третьего периода.

«Сказался недостаток внимания, когда проиграли матч за три минуты, хотя игра была в кармане и надо было действовать от обороны. Думаю, нужно держать дисциплину. Поражение обидное, но выводы сделают, это только предварительный матч», — заявил Третьяк.

После этого успеха скандинавская команда набрала два очка и поднялась на четвертую строчку в турнирной таблице группы В. Российская дружина с тремя баллами на данный момент расположилась на третьей позиции.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Финляндии U18 Петри Карьялайнен прокомментировал победу над национальной российской командой на юниорском чемпионате мира.