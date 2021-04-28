Полиция сделала заявление по задержанию блогера и бойца ММА Тарасова

В управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу сделали заявление о задержании известного блогера и бойца смешанных единоборств (ММА) Артема Тарасова, передает пресс-служба ведомства.

Тарасов вместе со своим другом Никитой Солониным был задержан на Московском вокзале в Санкт-Петербурге. Их подозревают в совершении противоправных действий во время движения поезда «Сапсан» по маршруту Москва — Санкт-Петербург.

«Правонарушители доставлены в дежурную часть и помещены в камеру содержания административно задержанных лиц до вытрезвления. В настоящее время сотрудниками транспортной полиции проводится проверка», — указано в заявлении.

Напомним, что 30-летний Тарасов является победителем Всероссийского турнира по рукопашному бою, вице-президентом Северо-Западной федерации боевого самбо России, чемпионом Санкт-Петербурга по боевому самбо, судьей национальной категории по боевому самбо, а также лицензированным судьей союза ММА России.

Ранее сообщалось, что на перроне Московского вокзала в Санкт-Петербурге задержали известного блогера и бойца смешанных единоборств (ММА) Тарасова.