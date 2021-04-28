Тренер сборной Финляндии хочет «снять шляпу» перед командой России

Главный тренер сборной Финляндии U18 Петри Карьялайнен прокомментировал победу над национальной российской командой на юниорском чемпионате мира, передает «Чемпионат.com».

Встреча прошла в Фриско на стадионе «Комерика центр» в присутствии 806 зрителей и завершилась победой номинальных хозяев в серии послематчевых бросков с результатом 4:3. При этом финская команда смогла перевести игру в овертайм за три минуты до конца третьего периода.

«Нам повезло с отскоками, мы заработали их тяжелым трудом, выигрывали борьбу и заслужили сравнять счет. Но я хочу снять шляпу перед сборной России, это очень тяжелый соперник для нас, они полностью выкладываются на льду, прекрасно действуют в обороне», — заявил специалист.

После этого успеха скандинавская команда набрала два очка и поднялась на четвертую строчку в турнирной таблице группы В. Российская дружина с тремя баллами на данный момент расположилась на третьей позиции.

Ранее сообщалось, что в очередном матче группового этапа юниорского чемпионата мира по хоккею сборная России проиграла национальной команде Финляндии.