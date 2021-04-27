Наставник «Вашингтона» рассказал о сроках восстановления Овечкина

Наставник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Питер Лавиолетт рассказал о сроках восстановления игрока команды Александра Овечкина.

«Не думаю, что речь идет о долгом сроке. Не знаю, сыграет ли он завтра, но не думаю, что стоит беспокоиться из-за его травмы относительно плей-офф. Думаю, к тому времени он будет в строю», — передает слова Лавиолетта пресс-служба НХЛ.

Напомним, россиянин получил повреждение в матче регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Айлендерс», который прошел 23 апреля.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с командой он в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин является восьмикратным обладателем награды «Морис Ришар Трофи», которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата. Также он трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и трижды завоевал приз лучшему игроку сезона по мнению хоккеистов «Тед Линдсей Эворд», один раз — награду лучшему бомбардиру регулярного чемпионата «Арт Росс Трофи».

Ранее Овечкин получил травму нижней части тела.