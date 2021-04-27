«Реал» ищет варианты подписания Мбаппе после провала Суперлиги

Мадридский «Реал» видит нападающего «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиана Мбаппе приоритетным вариантом для летнего усиления.

По информации AS, «сливочные», столкнувшиеся с серьезными финансовыми проблемами в связи с последствиями пандемии, рассчитывали подписать 22-летнего форварда за счет бонусов от участия в Суперлиге, однако после распада проекта этот вариант отпал.

Тем не менее, как утверждает источник, «Реал» не отказался от идеи трансфера Мбаппе и активно работает над новой стратегией получения средств для трансфера, чтобы осуществить переход. Сам футболист якобы намерен сменить клуб и уже трижды отклонил предложение парижан о продлении контракта, действующий срок которого рассчитан до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне Мбаппе провел 42 матчах во всех турнирах, отметившись 37 голами и десятью результативными передачами.

Ранее Мбаппе установил историческое достижение в Лиге чемпионов, став первым игроком в истории, сумевшим забить пять мячей выездных матчах 1/8 и 1/4 финала в рамках одного сезона.