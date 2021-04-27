Чимаев может провести следующий бой со звездой UFC

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев (9-0) следующий поединок может провести с Ником Диасом (26-9, БН:2).

Об этом рассказала глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт на пресс-конференции после UFC 261.

«Да, Ник хочет драться. Он сейчас ждет меня для беседы… Думаю, он может стать соперником Хамзата Чимаева», — заявил он.

26-летний Чимаев ярко дебютировал в UFC в июле прошлого года, одержав две победы девять дней. Спустя несколько месяцев швед добавил в рекорд еще одну победу нокаутом. Позднее Чимаев должен был встретиться с бойцом из топ-10 рейтинга, однако несколько раз его поединки срывались по разным причинам. В марте стало известно, что Борз сдал положительный тест на коронавирус, а впоследствии столкнулся с серьезными последствиями болезни во время восстановлении и даже заявил о завершении карьеры, поскольку думал, что умирает. Ожидается, что следующий бой он сможет провести летом 2021-го, в настоящий момент он вернулся к тренировкам.

Ник Диас в последний раз появлялся в октагон в январе 2015 года. На днях UFC подтвердил, что 37-летний боец намерен вернуться к поединкам после длительного простоя.