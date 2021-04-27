Газизов готовится к суду против «Спартака»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал ситуацию с финансовыми спорами со «Спартаком».

Ранее стало известно, что красно-белые должны были выплатить функционеру 400 млн рублей за досрочное расторжение контракта, однако на текущий момент выполнили только первый транс в размере 100 млн и намерены минимизировать неустойку. Газизов в интервью программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24», что готовится к судебному разбирательству.

«Денег мне должен остался не «Спартак». Все мои договоренности у меня были с Леонидом Федуном. У меня были с ним определенные договоренности, и они остались на бумаге. Но я не получил ни ответа, ни привета. Значит, будем решать через суд», — произнес он.

Газизов подписал контракт со «Спартаком» в июле 2020 года, однако уже в декабре был отправлен в отставку с должности генерального директора. Впоследствии он вернулся на аналогичную должность в «Уфу», где работал до перехода в стан красно-белых.