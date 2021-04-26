«Хорошо, что жена фоткала»: Глушаков выложил фото из бани

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков показал фото из бани, куда из-за травмы некоторое время пойти не мог.

«Скучал по баньке. Париться нельзя было из-за травмы. Но теперь — все ок. Хорошо, что жена фоткала», — написал Глушаков в Instagram.

Осенью 2018 года разгорелся крупный скандал с участием Глушакова и его уже бывшей супруги Дарьи, в браке с которой у него родились два ребенка. В сети появилось видео, на котором присутствуют кадры времяпровождения футболиста в бане с неизвестной девушкой. Автором ролика, как выяснилось позднее, была жена игрока. В это же время супруги подали на развод. В ходе судебных разбирательств стороны жесточайше конфликтовали и предавали их разногласия общественной огласке. В феврале 2019-го Никулинский районный суд развел супружескую пару.

Сейчас футболист встречается с игроком женской команды ЦСКА Ксенией Коваленко. Пара воспитывает ребенка.

Ранее сообщалось, что cтало известно состояние травмированного игрока «Химок» Глушакова.