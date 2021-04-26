«Наша реальность напоминает 1937 год»: белорусский дзюдоист рассказал о выборах президента НОК

Белорусский дзюдоист Дмитрий Шершань прокомментировал выборы нового главы НОК Белоруссии, в результате которых вместо Александра Лукашенко НОК возглавил его сын Виктор.

«Это как партийные собрания во времена СССР: все единогласно. На ВНС мы увидели что-то похожее. Да не может быть такого, что все думают одинаково и хотят одного и того же. Но наша реальность напоминает 1937 год: выступил делегат – все похлопали и разошлись. А тот, кто раньше всех перестал хлопать, поедет в Соловки. Была ж такая фишка во времена Советского Союза: главное не первому начать хлопать и не первому закончить. Нужно попасть в золотую середину, чтобы тебя никто не подметил», – приводит словаа Шершаня Tribuna.com.

В октябре 2020 года Шершань подписал открытое письмо спортивной общественности в адрес президента страны Александра Лукашенко, после чего был вынужден уйти и из национальной команды, и со службы в погранкомитете. Сейчас спортсмен тренируется самостоятельно, не имея поддержки государства.

31-летний Шершань дважды становился призером чемпионатов Европы и побеждал по итогам турниров серии Гран-при, а в 2016 году представлял Белоруссию на Олимпийских играх в Рио.

Ранее сообщалось, что призерку Олимпиады объявили в розыск в Белоруссии.