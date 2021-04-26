Гюндоган: из-за турецкой фамилии в Дортмунде было немало проблем

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган рассказал о том, что когда жил в Дортмунде и выступал за «Боруссию» неоднократно сталкивался с проявлением расовых стереотипов. Футболист родился в Германии, имеет немецкое гражданство и выступает за национальную команду этой страны.

«Приехав в Дортмунд, я думал, что готов ко всему. Я ошибался. Люди говорили мне, что удивлены тем, насколько хорошо я говорю по-немецки. Я отвечал: «Ну, я вырос в Германии. Было бы странно, если бы я не говорил на этом языке». То же самое произошло и в обратном направлении. Мои родители — турки. Я тоже считаю себя турком. Но некоторые турки говорят: «Вы турок?» Я принадлежу к обеим странам, но иногда мне кажется, что зажат между ними. Одни говорят, что я не совсем немец. Другие — что я не совсем турок. Так кто же я тогда?» — цитирует Гюндогана газета Marca.

Отец Гюндогана — турецкий эммигрант, мать — немка. Первым профессиональным клубом турка стал «Нюрнберг», за дортмундскую «Боруссию» Илкай выступал с 2011 по 2016 годы. 2 июня 2016 года перешел в «Манчестер Сити» за € 27 млн.

Гюндоган дебютировал в сборной Германии 11 октября 2011, выйдя на замену в домашнем матче против Бельгии в отборочном турнире к Евро-2012. Позже вместе со сборной Гюндоган стал бронзовым призером этого турнира. Из-за травм футболист не смог поехать на чемпионат мира 2014 года и чемпионат Европы 2016 года

Ранее сообщалось, что Гюндоган раскритиковал новый формат Лиги чемпионов.