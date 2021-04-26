Тренер «Аталанты» Миранчука критично высказался о Суперлиге

Тренер итальянской «Аталанты», за которую выступает россиянин Алексей Миранчук, критично высказался о Суперлиге, передает Football-Italia.

«Футбол любят во всем мире, потому что каждый может играть и побеждать. Я понимаю, что миллионы людей болеют за эти 12 клубов, но если кто-то перекроет кислород, никто не спасет «Аталанту», — сказал специалист.

О присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом соревновании должны были принять участие 20 команд, 15 из них — на постоянной основе.

20 апреля из-за критики со стороны болельщиков, футболистов и представителей международных организаций о своем уходе из нового турнира объявили все шесть клубов АПЛ, а 21 апреля Суперлигу покинули мадридский «Атлетико» и миланский «Интер».

Ранее президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин в интервью английским СМИ рассказал о своем отношении к клубам, вступившим в Суперлигу.