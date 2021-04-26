Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер призвал полностью остановить дискриминацию в соцсетях. Об этом сообщает пресс-служба «красных дьяволов».

По его словам, решение организации английского футбола бойкотировать социальных сети с 30 апреля по 3 мая в знак борьбы с расизмом и притеснением является верным.

«Это необходимо, в этом нет никаких сомнений. Необходимо, чтобы были предприняты действия, и дискриминация была полностью прекращена.

Конечно, мы хотим сыграть свою роль в этом. Надеюсь, что вскоре этой проблеме будет положен конец. Мы работали много лет, чтобы ускоренить расизм, поэтому мы надеемся, что в тесном контакте с соцсетями нам удастся победить», — заявил Сульшер.

Ранее сообщалось, что защитник московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия высказался о борьбе за вторую лигочемпионскую путевку на будущий сезон.