Гендиректор ЦСКА предостерег от далекоидущих выводов по работе Олича

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев высказался о работе главного тренера Ивицы Олича. Об этом сообщает «СЭ».

По его мнению, в данный момент оценивать работу хорватского специалиста нельзя.

«Выводы всегда стоит делать хотя бы для того, чтобы исправить текущую ситуацию. Но далекоидущие выводы, по крайней мере в том контексте, который вы имеете в виду, делать преждевременно», — сказал Бабаев.

Напомним, что красно-синие потерпели в трех последних матчах три поражения с общим счетом 1:6.

За три тура до финиша сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) ЦСКА занимает пятую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 46 очков.

Следующую игру армейцы проведут против «Уфы».

Ранее сообщалось, что директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал поиски нового главного тренера на предстоящий сезон.