«Судья испортил игру»: экс-президент «Спартака» подвел итоги дерби

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко проанализировал матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и ЦСКА.

«Удаление решило исход матча. Кукуян испортил игру. Если мы смотрим на игру формально, то с точки зрения закона арбитр мог показать красную карточку. С другой стороны, если бы он не дал эту красную карточку, спартаковские визги раздавались бы так, что в Антарктиде пингвины начали бы съеживаться», — сказал Червиченко в интервью «Чемпионату».

Единственный гол в матче забил Джордан Ларссон на 51-й минуте матча.

ЦСКА играл в меньшинстве начиная с 37-й минуты матча, когда прямую красную карточку получил Ильзат Ахметов за фол на Александре Соболеве. Арбитр матча Павел Кукуян в итоге сам посмотрел повтор на VAR и принял решение удалить игрока армейцев.

Удаление Ахметова вызвало много споров по ходу и после матча. По мнению многих экспертов, игрок ЦСКА сыграл в мяч.

Ранее сообщалось, что гол Ларссона принес «Спартаку» победу в дерби с ЦСКА.