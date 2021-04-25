Тьерри Анри раскритиковал «Арсенал» за желание участвовать в Суперлиге

Бывший игрок лондонского «Арсенала» Тьерри Анри раскритиковал «канониров» за желание участвовать в Суперлиге, передает The Telegraph.

«Я был шокирован новостью, как и большинство людей. Не мог поверить в происходящее. «Арсенал» — это клуб болельщиков, и я тоже болею за него. Я горжусь тем, чего добились фанаты», — сказал Анри.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом соревновании должны были принять участие 20 команд, 15 из них — на постоянной основе.

20 апреля из-за критики со стороны болельщиков, футболистов и представителей международных организаций о своем уходе из нового турнира объявили все шесть клубов Английской премьер-лиги (АПЛ), а 21 апреля Суперлигу покинули мадридский «Атлетико» и миланский «Интер».

Ранее президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин высказался об ответственности для клубов Суперлиги.