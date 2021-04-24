Президент Суперлиги отреагировал на угрозы УЕФА

Президент мадридского «Реала» и Суперлиги Флорентино Перес высказался об угрозах главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина из-за создания нового турнира.

«Я никогда не видел ничего подобного. Мы были вынуждены обратиться в суд, который призвал УЕФА и Международную футбольную федерацию (ФИФА), а также национальные лиги и федерации воздерживаться от каких-либо действий, которые бы препятствовали подготовке Суперлиги.

Это постановление уничтожало монополию УЕФА. Несмотря на это, Чеферин продолжает настаивать на своих угрозах. Это действия, которые идут против свободной конкуренции в Европейском Союзе, и это очень серьезная вещь», — цитирует Переса AS.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом соревновании должны были принять участие 20 команд, 15 из них — на постоянной основе.

20 апреля из-за критики со стороны болельщиков, футболистов и представителей международных организаций о своем уходе из нового турнира объявили все шесть клубов Английской премьер-лиги (АПЛ), а 21 апреля Суперлигу покинули мадридский «Атлетико» и миланский «Интер».

Ранее глава УЕФА обвинил в предательстве создателей Суперлиги.