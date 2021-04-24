Хоккеистам «Тампы» вручили перстни за победу в Кубке Стэнли

Хоккеисты и тренерский штаб «Тампа-Бэй Лайтнинг» получили чемпионские перстни за победу в Кубке Стэнли-2020, сообщается на странице клуба в Twitter.

Перстни украшены 557 бриллиантами и 81 сапфиром, общий вес которых составляет 25 карат. В центре композиции находится Кубок Стэнли, составленный из 79 бриллиантов. На изготовление эмблемы «молний» ушло 30 сапфиров.

Особенностью перстней является то, что Кубок Стэнли можно перевернуть и увидеть под ним черный бриллиант, символизирующий шайбу. На каждом перстне есть надпись «Distant Thunder» (Гром вдали).

На пути к Кубку Стэнли «Тампа» обыграла «Коламбус Блю Джекетс» (4-1), «Бостон Брюинз» (4-1) и «Нью-Йорк Айлендерс» (4-2). В финале плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лайтнинг» одержали победу над «Даллас Старз» (4-2).

В составе «молний» выступают форвард Никита Кучеров, защитник Михаил Сергачев и вратарь Андрей Василевский. Также перстень получит форвард Александр Волков, который участвовал в финальной серии, но в этом сезоне перешел в «Анахайм Дакс».

Ранее сообщалось, что Василевский установил рекорд «Тампы».