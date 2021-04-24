Глава УЕФА обвинил в предательстве создателей Суперлиги

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин высказался о решении 12 топ-клубов континента создать Суперлигу.

По словам функционера, он не думал, что люди могут так много лгать.

«Если бы они хотели это сделать, то не стали бы участвовать в заседании Ассоциации европейских клубов в пятницу. Однако они провернули все наихудшим из возможных способов. Худшим днем ​​была суббота. Тогда я понял, что это чистое предательство, некоторые люди лгали нам годами», — цитирует Чеферина Associated Press.

Глава УЕФА отметил, что не знал о предстоящем заявлении клубов о создании Суперлиги.

«Было похоже, что о чем-то объявят, но никто не знает, о чем именно. Затем мне позвонили из трех-четырех клубов и сказали: «Нам очень жаль, но мы должны были согласиться, иначе остались бы вне проекта». Но потом в воскресенье, когда я проснулся, я был уверен, что столкнусь с этой проблемой и решу ее», — добавил Чеферин.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом соревновании должны были принять участие 20 команд, 15 из них — на постоянной основе.

20 апреля из-за критики со стороны болельщиков, футболистов и представителей международных организаций о своем уходе из нового турнира объявили все шесть клубов Английской премьер-лиги (АПЛ), а 21 апреля Суперлигу покинули мадридский «Атлетико» и миланский «Интер».

Ранее Чеферин припугнул мадридский «Реал», «Барселону», туринский «Ювентус» и «Милан».