«Аплодирую господину Хачатурянцу стоя с криками «браво»: Слуцкий порадовался дисквалификации Вилкова

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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал решение главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца пожизненно отстранить арбитра Михаила Вилкова.

«То, что сейчас господин Хачатурянц пожизненно отстранил Вилкова, я просто аплодирую ему стоя с криками «браво» и «бис». Видно, что человек понимает суть проблемы. Арбитр — это обслуживающий персонал, хороший официант, который должен делать вечер приятным. Так же и арбитр, он должен делать хороший футбольный вечер, когда люди пришли посмотреть на футболистов. Я ни разу не слышал, чтобы болельщик приходил посмотреть на арбитра Вилкова», — сказал Слуцкий в эфире канала «Татарстан-24».

Ранее стало известно, что «Рубин» по итогам матча последнего тура с «Уралом» отослал жалобу в ЭСК, где указал 18 эпизодов, в которых арбитр, по мнению казанского клуба, принял неправильные решения», — сказал Слуцкий в эфире канала «Татарстан-24».

«Рубин» одержал победу со счетом 1:0. В составе победителей точным ударом отметился Дарко Йевтич. В середине первого тайма травму получил игрок «Рубина» Хвича Кварацхелия.

В турнирной таблице чемпионата России клуб из Татарстана занимает четвертое место, набрав 46 очков. В следующем туре подопечные Леонида Слуцкого сыграют против «Краснодара». Встреча состоится 25 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Наперекор УЕФА: 12 клубов объявили о запуске Суперлиги.