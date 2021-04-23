«Очень тухло»: гимнаст Нагорный рассказал об обстановке на чемпионате Европы

Чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный рассказал о мерах предосторожности из-за коронавируса, предпринятых на чемпионате Европы, проходящем в швейцарском Базеле.

«Зрителей нет, маски все время. Обстановка? Тухло, очень тухло. Я после вольных сначала продышался, а уже затем надел маску, но все равно тяжело, постоянно напоминают, что надевать маски. Хотя мы все сдаем здесь тесты, соблюдаем все меры безопасности», — цитирует Нагорного «Матч ТВ».

На чемпионате Европы Нагорный выиграл сумму многоборья в квалификации. Кроме того, спортсмен вошел в число участников всех финалов на отдельных снарядах, кроме перекладины, где он, заняв 10-е место, идет первым в листе ожидания.

Никита Нагорный — трехкратный чемпион мира (2019), шестикратный чемпион Европы (2015, 2016, 2018, 2019), серебряный призер летних Олимпийских игр 2016 года.

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