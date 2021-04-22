Кукуян назначен главным арбитром дерби «Спартак» — ЦСКА

Арбитр Павел Кукуян назначен главным судьей центрального матча 27-го тура чемпионата России между московскими клубами «Спартак» и ЦСКА, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) в Twitter.

Помогать Кукуяну будут айнсмены Дмитрий Мосякин и Валентин Мурашов, а также резервный арбитр Владимир Москалев. За систему видеопомощи арбитрам (VAR) будет отвечать Сергей Карасев, его ассистентом назначен Игорь Демешко.

Встреча между «Спартаком» и ЦСКА пройдет на «Открытие арене» 25 апреля. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 16.30 мск.

После 26 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набравший 47 очков, занимает третье место в турнирной таблице первенства. ЦСКА с 46 баллами располагается на пятой строчке.

Встреча команд в первом круге чемпионата России, прошедшая 13 сентября на «ВЭБ Арене», завершилась победой красно-синих со счетом 3:1.

Ранее бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов рассказал о своих ожиданиях от матча красно-белых с ЦСКА.