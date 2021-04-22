«Реал» переиграл «Кадис» в чемпионате Испании

Мадридский «Реал» переиграл «Кадис» в матче 31-го тура чемпионата Испании.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу мадридского клуба.

Счет в матче был открыл на 30-й минуте после того, как главный арбитр поединка Матеу Лаос назначил пенальти в ворота «Кадиса». 11-метровый удар уверенно реализовал Карим Бензема. Через три минуты «Реал» удвоил свое преимущество, гол на свой счет записал Альваро Одриосола.

Еще через семь минут Бензема оформил дубль.

Мадридский «Реал» вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда Зинедина Зидана набрала 70 очков, у идущего вторым «Атлетико» такое же количество баллов. «Кадис» идет на 13-й строчке, набрав 36 баллов.

Ранее сообщалось, что мадридский «Атлетико» на официальном сайте объявил о выходе из Европейской Суперлиги. «Матрасники» стали первым испанским клубом, официально объявившем о выходе из турнира.

Чемпионат Испании. 31-й тур

«Кадис» — «Реал» — 0:3

Голы: 0:1 — Бензема (пенальти), 30; 0:2 — Одриосола, 33; 0:3 — Бензема