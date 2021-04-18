«Фратрия»: «Спартак» испоганил праздник миллионам

Фанатское объединение и движение фанатов «Спартака» «Фратрия» выступила с резким заявлением после встречи 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой».

Встреча, которая состоялась в Москве, завершилась поражением столичного клуба со счетом 0:3. Примечательно, что «Спартак» проиграл в день своего 99 дня рождения.

«Спартак» испоганил праздник миллионам. В день рождения клуба команда дома безвольно проиграла «Уфе» — 0:3. Красно-белые лишились второго места, дающего право сыграть в Лиге чемпионов, и занимают третью строчку в РПЛ. А впереди нас ждет дерби без удаленного Жиго», — указано в сообщении «Фратрии» в Twitter.

По итогам встречи «Спартак» продолжает занимать третью позицию в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 47 баллов. «Уфа» продолжает борьбу за выживание в Российской премьер-лиге, команда поднялась на 17-ю строчку и набрала 20 очков.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско принес извинения после крупного поражения от «Уфы» в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги.